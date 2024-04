Incendio in una casa di tre piani a Favara, l'intervento dei pompieri: persone in fuga

Momenti di paura, in via Tenente colonnello Giuseppe Russo, a Favara, per un incendio scoppiato in una casa di tre piani.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, intervenuti poco dopo avere ricevuto l'allarme. Gli occupanti dell'appartamento sono riusciti a mettersi in salvo uscendo in tempo e non hanno riportato conseguenze.

Pare che il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scoppiato a causa dello scoppio di una bombola. È in corso, adesso, la quantificazione dei danni.