Ritrovato morto il turista tedesco ottantenne scomparso nella Valle dei Templi

È stato trovato morto il turista tedesco ottantenne che ieri, poco prima di pranzo, era scomparso nel nulla durante la visita al giardino della Kolymbethra. Il cadavere è stato ritrovato poco prima delle ore 5 dai vigili del fuoco.

A mobilitarsi per le ricerche sono stati anche gli uomini della polizia, quelli della Forestale che hanno usato i droni a disposizione, dell'Esercito e della protezione civile. Durante la notte sono arrivati da Enna e Ragusa anche i cinofili dei vigili del fuoco e il Sapr che è il nucleo droni dei pompieri. In campo anche carabinieri e guardia di finanza. A dirigere le ricerche e coordinare le forze dell'ordine, sul posto, anche il questore Tommaso Palumbo. È stata una corsa contro il tempo anche perché il turista tedesco aveva 80 anni e si temeva il peggio. Poco prima dell'alba, il rinvenimento del cadavere in mezzo all'erba in una stradina quasi di fronte Villa Athena.

L'anziano aveva chiamato al telefono un amico, facente parte della stessa comitiva di tedeschi in visita al giardino della Kolymbethra, dicendogli di essere caduto dopo avere attraversato un ponte. Dopo quella telefonata, il silenzio: non ha più risposto a nessuna chiamata.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.