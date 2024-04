Notte d'inferno ad Alessandria della Rocca: incendio devasta il bosco

Notte d'inferno ad Alessandria della Rocca dove, in contrada Pietri Parrini Carraggià, è scoppiato un violentissimo incendio. A bruciare, il bosco del paese. A complicare i tentativi, ad opera dei pompieri, di circoscrivere e spegnere il vasto rogo è stato il forte vento. Sul posto, per avere contezza della situazione e per sincerarsi che non ci fossero pericoli per immobili o persone, anche il sindaco di Alessandria della Rocca: Giovanna Bubello.

Quando al comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento è arrivata la segnalazione del vasto incendio, i pompieri si sono subito mobilitati. In contrada Pierri Parrini Carraggià sono state inviate le squadre, ben due, di Cianciana. Con la ricerca in corso, durante la notte del turista tedesco scomparso, non è stato possibile inviare da Agrigento rinforzi.

Le fiamme sono state spente, dopo ben 7 ore di intervento, soltanto alle ore 4 di stamani. È in corso la quantifica dei danni ambientali provocati da quello che, senza ombra di dubbio, è stato un incendio doloso.

