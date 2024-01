Il massacro di Naro: i rilievi del Ris ricostruiranno dove Delia è stata picchiata e se è stata spostata da una stanza all'altra

Ore 13. Gli specialisti del Ris di Messina stanno cercando impronte del romeno 24enne, in carcere a Gela per il duplice omicidio e vilipendio di cadavere, collegate con le tracce di sangue di Delia Zarniscu. Rilievi particolarissimi sono in corso nell'abitazione, al pianterreno, di via Vinci. Qualora venissero ritrovate tracce di sangue della vittima collegate con le impronte dell'indagato, il giovane sarebbe ulteriormente incastrato. Le tracce di sangue, che si stanno rilevando, permetteranno inoltre di ricostruire la scena criminis. Racconteranno, nel dettaglio, le modalità del massacro: dove la 58enne, che venne ritrovata in un "lago" di sangue, è stata picchiata, se è stata massacrata nelle varie stanze, se è stata o meno spostata. Le verifiche andranno avanti per ore.

Ore 11,16. Il Ris di Messina è al lavoro nelle abitazioni di Delia Zarniscu e Maria Rus, in via Vinci e vicolo Avenia a Naro. Esattamente per come disposto dalla Procura di Agrigento, che venerdì sera ha sottoposto a fermo il 24enne romeno Omar Edgar Nedelcov, gli specialisti del reparto Investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri svolgeranno attività tecnico-scientifica nelle residenze dell'orrore. Ma non saranno da soli perché il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Elettra Consoli hanno scelto di far eseguire accertamenti e verifiche alla presenza delle parti. La figlia e il genero di Maria Rus, la 54enne uccisa e poi data alle fiamme al pianterreno della residenza di vicolo Avenia, hanno nominato come difensore l'avvocato Calogero Meli che, a sua volta, si avvarrà di consulenti.

I rilievi hanno preso il via dall'abitazione di via Vinci dove abitava Delia Zarniscu.

Il Ris sarebbe dovuto mettersi all'opera lunedì. Ma poi s'è deciso per un rinvio. E questo perché è stato ritenuto necessario far intervenire specialisti particolari, sempre del reparto investigazioni scientifiche, tanto nella casa di via Vinci quanto in quella di vicolo Avenia. Specialisti che dovranno occuparsi anche, e soprattutto, dei rilievi nella residenza della 54enne trovata carbonizzata. Il nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco di Palermo e il pastore belga addestrato nella ricerca di acceleranti, lunedì, avevano confermato quanto già emerso nel primo pomeriggio di venerdì: niente tracce di liquido infiammabile nella casa di vicolo Avenia.

