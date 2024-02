"In attesa di colloquio con detenuto tenta di far entrare droga in carcere" ma viene bloccato da "Leo": denunciato

Il pastore tedesco "Leo", unità cinofila della polizia penitenziaria di Palermo, ha trovato della droga sul prato della casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento. A cercare di introdurre la "roba" in carcere è stato un magrebino in attesa di fare colloquio con detenuto. L'uomo pensava probabilmente di farla franca, ma alla vista della polizia penitenziaria e dell'unità cinofila si è liberato della droga, lasciandola cadere dalla tasca sul prato. "Leo", unità cinofila dalle elevate capacità di ricerca e ritrovamento di stupefacenti, non soltanto ha permesso di ritrovare la droga, ma anche di far segnalare l'immigrato. A renderlo noto è il segretario nazionale Consipe Francesco Davide Scaduto.

Numerosi sono i ritrovamenti di sostanze stupefacenti tanto nel carcere di Agrigento dove, anche con l'utilizzo di droni si è recentemente tentato di introdurre sia droga che telefoni cellulari, quanto nelle altre case circondariali della Sicilia.