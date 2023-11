Bloccato un drone e sequestrati 8 cellulari: fallita la nuova consegna in carcere

Come a metà ottobre scorso. E prima ancora, come a metà marzo. Ieri sera, la polizia Penitenziaria è riuscita a bloccare un drone che stava trasportando 8 telefoni cellulari nella casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo".

Ad accorgersi di più droni che sorvolavano l'area del carcere di contrada Petrusa è stato, ieri sera, l'ispettore della sorveglianza. Subito la polizia Penitenziaria è entrata in azione e il "carico" è stato bloccato prima che giungesse a destinazione.

Appena pochi giorni fa, in una cella della casa circondariale erano stati trovati e sequestrati uno smartphone e due microcellulari. E' stata aperta, così come adesso, un'inchiesta di Procura e polizia Penitenziaria. Dall'inizio dell'anno sono stati ben 35 i telefonini sequestrati fra interno ed esterno del carcere.

"Non è possibile che lo Stato è dieci anni indietro rispetto alla criminalità organizzata, noi non possiamo fare prevenzione dei droni con le fionde, dobbiamo creare dei nuclei anti-drone per intercettarlo, abbatterlo e sequestrarlo” - così aveva detto, nelle scorse settimane, il segretario nazionale del sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) Donato Capece - .