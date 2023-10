Polizia penitenziaria blocca il drone e il pacco con cellulari e droga non arriva in carcere

Era già accaduto. Esattamente come a metà marzo scorso, nella notte fra sabato e domenica, la polizia penitenziaria - in servizio alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa - è riuscita a bloccare un drone che sorvolava l'area del carcere. E di fatto è stato evitato che il pacco giungesse a destinazione. E' stata naturalmente, e in maniera fulminea, aperta un'inchiesta che viene coordinata dalla Procura della Repubblica della città dei Templi.

Nonostante la mancanza di personale, la polizia Penitenziaria di Agrigento - che è coordinata dal dirigente Gesuela Pullara - riesce, e lo fa in maniera incessante, a scongiurare l'introduzione nelle celle di droga e telefoni cellulari.

All'ennesima operazione di prevenzione e contrasto all'ingresso di stupefacenti o micro cellulari plaude il segretario provinciale del Sappe, Salvatore Gallo Cassarino. "Nonostante le poche risorse a disposizione - sostiene il sindacalista -, continua incessante la lotta della polizia Penitenziaria".

Non trapelano indiscrezioni su cosa effettivamente contenesse il pacco che è stato subito sequestrato. I ben informati parlano genericamente di droga e telefoni cellulari.