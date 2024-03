Consiglio territoriale per l'immigrazione: istituite le sezioni "minori" e "lavoro"

Una sezione minori e una sezione lavoro. Ad istituirle, all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione, è stato il prefetto di Agrigento Filippo Romano. La prima avrà il compito di monitorare le presenze e le esigenze dei minori stranieri non accompagnati ospitati nelle strutture d'accoglienza della provincia. La sezione lavoro dovrà, invece, rispondere alle esigenze connesse alle procedure per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari e monitorare le loro condizioni di lavoro.

Ma è stato fatto di più. Il prefetto ha disposto anche la creazione, sempre all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione, di sei tavoli tecnico-tematici. L'obiettivo è consentire l'esame congiunto e il raccordo operativo su problematiche specifiche espresse dal territorio. Ognuno dei "tavoli" sarà coordinato da un dirigente della prefettura.

Ecco l'elenco dei tavoli e le loro specificità: