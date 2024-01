Gestire sbarchi e flussi di stranieri non più come emergenza, prima riunione del consiglio territoriale per l'immigrazione

L'emergenza c'è stata, dopo la grande ondata di arrivi dello scorso autunno, e continuerà ad esserci. Ma va affrontata e pianificata la gestione, anche sanitaria, del problema immigrazione. Perché non si può più ragionare, e lavorare, in termini di emergenza. E' di questo che s'è parlato - ed è stata una reale premessa operativa - durante la prima riunione del consiglio territoriale per l'immigrazione. E il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha nominato i componenti dell'organismo collegiale di cui la massima autorità governativa è a capo. Scelta che è stata fatta dopo le designazione delle amministrazioni, di organizzazioni, associazioni ed enti interessati.

In maniera particolare, oggi si è discusso, con la presenza dell'Asp, della gestione sanitaria, nonché di integrazione ed interazione dei migranti a livello locale.

Il consiglio territoriale per l'immigrazione ha il compito di monitorare, a livello provinciale, la presenza degli stranieri e la capacità del territorio di assorbire i flussi migratori. Attraverso la cooperazione con altri soggetti, istituzionali e non, dovrà promuove iniziative di integrazione e formulare proposte al dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione per risolve problemi locali connessi al fenomeno migratorio.

I consigli territoriali per l'immigrazione (Cti) sono presenti in tutte le Prefetture italiane. Nello specifico, hanno questi compiti: raccolgono le diverse problematiche locali legate all'immigrazione; promuovono la concertazione favorendo soluzioni condivise tra tutte le amministrazioni, le istituzioni e i soggetti coinvolti a livello territoriale nella gestione del fenomeno; promuovono la partecipazione al loro interno delle associazioni che rappresentano le comunità straniere in Italia; promuovono iniziative per l'integrazione socio-territoriale degli immigrati e veicolano a livello di governo centrale gli ambiti di intervento e le proposte che emergono a livello provinciale.