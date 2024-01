Akragas, capitan Cipolla: “Felici di riabbracciare i nostri tifosi”

Vigilia di match per l’Akragas che allo stadio Esseneto di Agrigento domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 14:30, sfida il Castrovillari per il primo turno infrasettimanale del 2024.

In sala stampa è intervenuto il capitano Alfonso Cipolla, che si è espresso anche sulla riapertura dello stadio ai tifosi.

"Siamo felici di riabbracciare il nostro pubblico - ha esordito Cipolla - siamo contenti anche della scelta della società di far entrare gratuitamente i tifosi. Per noi è una partita fondamentale, la posta in palio è alta e avere il nostro pubblico sarà fondamentale. È uno scontro diretto - ha concluso il capitano - inutile girarci intorno: non dovremo commettere passi falsi".