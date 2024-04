Unitas Sciacca, il campionato si chiude con una vittoria: battuto in trasferta 2-1 il Geraci

A sancire un brillante girone di ritorno, lo Sciacca vince in trasferta anche nell'anticipo di oggi pomeriggio dell'ultima giornata del campionato di Eccellenza.

A Geraci Siculo la squadra di Angelo Galfano si impone per 2 a 1 con le reti di Fricano al 25' e Baiata al 53'. Di Fernandes, al 94', la rete dei padroni di casa.

Un'altra prova di forza in trasferta per i neroverdi (ben 6 vittorie nel girone di ritorno), sempre a loro agio sui campi in erba sintetica. Con questa vittoria lo Sciacca chiude la stagione a quota 47 punti, gli stessi del Castellammare che come i neroverdi ha giocato oggi in anticipo pareggiando 2 a 2 contro il Castelbuono. I trapanesi in virtù del vantaggio negli scontri diretti conquistano la quarta posizione finale.