L'Esseneto riapre le porte: ingresso gratuito per Akragas-Castrovillari

L'Akragas rende noto che con decreto del 30 gennaio 2024 il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi difensive della società, ha accolto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, ha esteso a tutte le partite di calcio, da svolgersi fino all’esito della camera di consiglio, l’efficacia della precedente licenza rilasciata dal Questore di Agrigento alla società Akragas in data 17 novembre 2023.

A questo punto già il prossimo incontro di campionato tra l’Akragas ed il Castrovillari in calendario per il giorno 31 gennaio alle ore 14 e 30 potrà essere disputato a porte aperte allo stadio Esseneto di Agrigento.

La presidente Roberta Lala ha deciso che nessuno pagherà il biglietto di ingresso. Tutti allo stadio gratuitamente, a sostenere l'Akragas nella difficile sfida salvezza contro il Castrovillari.