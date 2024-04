Akragas, domani la trasferta di Siracusa: Coppa vuole una squadra operaia

"Andremo ad affrontare la seconda forza del campionato, inutile nascondere che giocheremo contro una squadra fortissima".

Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, parla così alla vigilia del match contro il Siracusa: per i biancazzurri una trasferta piuttosto insidiosa. "Servirà un atteggiamento da squadra operaia - ha esordito Coppa - loro hanno giocatori molto forti in tutti i reparti. Dovremo correre il doppio di loro, evitando sbavature in fase difensiva. A mio avviso sarà fondamentale l'approccio, non dovremo sbagliare i primi 15 minuti: il primo quarto d'ora determinerà gran parte della gara. Loro vorranno festeggiare ma noi non andremo lì come vittima sacrificale, giocheremo a viso aperto. I ragazzi sanno che le ultime partite sono sempre quelle più importanti, rimangono impresse nella mente dei dirigenti e quindi occorre fare bene sino alla fine. La partita col San Luca non è andata come volevamo - ha concluso - molti avevano staccato la spina ma adesso i ragazzi hanno capito che occorre riattaccarla immediatamente. Perdo due elementi importanti ma ne ritrovo altri altrettanto importanti".