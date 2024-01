Akragas, Coppa alla vigilia del match col Castrovillari: "Partita da vivere come una finale"

Una partita da vivere come una finale, la sfida sino a questo momento più importante: domani pomeriggio, alle ore 15 (variazione rispetto all'orario iniziale) all'Esseneto l'Akragas affronterà il Castrovillari. E' una sfida fondamentale per il Gigante, che ha bisogno di una vittoria a tutti i costi: ne è consapevole anche l'allenatore biancazzurro.

"Siamo contenti di poter contare nuovamente sul nostro pubblico - ha detto Coppa in sala stampa - avevo già espresso la mia posizione sul tema: i nostri tifosi sono fondamentali. Domani la gara è importantissima, andrà vissuta come una finale: c'è solo un risultato possibile. I ragazzi stanno lavorando concentrati, c'è la voglia di portare a casa un risultato positivo. Il Castrovillari domenica ha pareggiato contro la Vibonese, sfoderando un'ottima prestazione: stiamo parlando di una squadra viva, non esistono partite facili in questo girone. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, servirà grande cattiveria agonistica".

Il tecnico chiede ai suoi lucidità e serenità tattica: "Serve lucidità, mentale e tattica: le armi a nostra disposizione saranno queste. La fame deve essere quella giusta ma serve anche equilibrio. Abbiamo ricevuto i complimenti, nella scorsa partita, da parte del Trapani: ci abbiamo provato, volevamo fare una bella partita. Sul 3-1 potevamo segnare il gol del 3-2 ma questo è il calcio. Se domani le cose dovessero andare bene gradirei che alcuni non salissero sul carro - ha detto Coppa - a me piace la trasparenza, la coerenza".