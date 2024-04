Pro Favara, domenica ultima gara al Bruccoleri: prevendita iniziata

Domenica ultimo turno di campionato per una Pro Favara già qualificata per la semifinale nazionale per l'approdo in serie D.

Contro l'Accademia Trapani i gialloblù vogliono, con una vittoria, dare appuntamento ai propri tifosi per giorno 2 giugno, data di ritorno della semifinali. Cresce l'attesa per il doppio scontro con una squadra del girone A dell'Eccellenza campana. L'avversario della Pro Favara uscirà dalla finale play off regione campana tra Pompei e Nola.