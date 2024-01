La Questura dice "no" all'autorizzazione pubblici spettacoli per l'Akragas: partite di calcio a porte chiuse d'ora in avanti

La Questura non ha dato l'autorizzazione di pubblici spettacoli alla Ssd Akragas. D'ora in avanti, le gare del campionato di serie D verranno fatte solo a porte chiuse. Così è stato già la scorsa domenica dopo che era stata fatta istanza di licenza temporanea per la partita Akragas-Ragusa, richiesta negata dalla Questura, e così, verosimilmente, continuerà a essere. A meno che non vengano meno i motivi per i quali è stata rigettata la domanda di licenza. La società, che fino ad ora ha reclamato, e a gran voce, i necessari lavori di adeguamento dello stadio “Esseneto", non intende stare ferma ed immobile ed ha già pronti i ricorsi dinanzi al Tar Sicilia.

Come funziona

Ogni singola proprietà di una squadra fa, di solito per tutta la stagione agonistica, una richiesta di licenza di pubblico spettacolo. In attesa di istruttoria, per le partite iniziali di fatto chiedono e ottengono una licenza temporanea. Poi, concluso l'iter, arriva l'autorizzazione di pubblici spettacoli.

Il caso Akragas

Finita l'istruttoria, è stata rigettata la richiesta di licenza di pubblici spettacoli. Ed essendo stata rigettata tale istanza, non passeranno neanche le domande di autorizzazione temporanea per ogni singola partita. A meno che, ovviamente, non vengano meno i motivi burocratici per cui è stata rigettata la licenza.

La Ssd Akragas non starà ferma e immobile. I ben informati parlano già di ricorsi pronti al tribunale amministrativo regionale. Danni e disagi per quanti, fin dall'inizio del campionato, avevano sottoscritto gli abbonamenti. E per tamponare, cercando anche di non far perdere amore e passione per la propria squadra del cuore, la Ssd Akragas permette di vedere, in diretta, su piattaforma web i match calcistici.