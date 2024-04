Akragas, il Siracusa vince in scioltezza: poker aretuseo al De Simone

Troppo forte il Siracusa per l'Akragas di Marco Coppa: al De Simone i padroni di casa vincono con un netto 4-0. La formazione biancazzurra tiene un tempo, nella ripresa le qualità della seconda forza del campionato vengono fuori nettamente e arrivano 4 reti che consegnano i tre punti agli uomini di Spinelli.

Classico 3-5-2 per Coppa: Sorrentino; Mannina, Fragapane, Rechichi; Casadidio, Sanseverino, Puglisi, Scozzari, Liga; Distefano, Litteri.

La prima frazione di gara è sostanzialmente equilibrata, le formazioni provano ad esprimere il loro calcio ma le difese non rischiano grossi guai. Nella ripresa, però, il Siracusa entra in campo con maggiore determinazione e al 50' Sarao la sblocca su calcio di rigore. L'ex attaccante del Catania trova il raddoppio poco dopo, con una bomba da fuori area che non lascia scampo a Sorrentino. Dieci minuti dopo ecco il tris aretuseo, grazie al gol di Maggio appena entrato. Quattro minuti dopo è Arcidiacono a calare il poker per i padroni di casa, Sorrentino battuto ancora una volta. Nel finale timidi tentativi biancazzurri di provare ad accorciare le distanze ma gli attacchi non sortiscono l'effetto sperato.