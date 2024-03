Commissariate 2 case di riposo: i Cda erano stati nominati dal sindaco annullato, Pd: "E i matrimoni civili, l'erogazione di contributi e le delibere del Consiglio?"

Prima l'Ipab "Casa di ospitalità Santa Teresa del Bambin Gesù". Poi, negli ultimi giorni, l'Ipab "Ignazio e Giovanni Silliti". L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, guidato da Nuccia Albano (Nuova Dc) ha disposto il commissariamento di due case di riposo di Campobello di Licata. E la decisione sarebbe legata al fatto che il consiglio di amministrazione è stato nominato dal sindaco Antonio Pitruzzella, la cui elezione è stata annullata a causa di un errore nella stampa delle schede elettorali disposte dalla prefettura di Agrigento. Annullata l'elezione di Pitruzzella vanno considerate nulle, per la Regione, anche le nomine del Cda della casa di riposo. "Le nostre due case di riposo che, grazie alla nomina dei consigli di amministrazione erano totalmente gratuite, tornano sotto la cappa del commissariamento, con un nuovo aggravio di onori perché i commissari si pagano - ha detto il mancato sindaco Pitruzzella - . Tutto questo, dopo che i consiglieri di amministrazione a guida di Giuseppe Micciché e Lillina Marrone, con dedizione e professionalità esemplari, stavano rilanciandole e risanando i conti. L'Ipab Silliti aveva ottenuto, dopo svariati anni, anche il Durc positivo da parte dell'Inps".

Antonio Pitruzzella, dopo l'annullamento delle amministrative, è nuovamente candidato a sindaco di Campobello di Licata dove la campagna elettorale, di fatto, si sta già facendo infuocata.

"Vogliamo fare alcune riflessioni. La prima è che non c’è alcun obbligo normativo di annullamento delle decisioni prese da un sindaco o da un consiglio comunale, anche quando, come è accaduto a Campobello, le elezioni vengono annullate, qualunque sia il motivo dell’annullamento - ha scritto il Pd - . Se così fosse, sarebbero stati annullati anche tutti i matrimoni civili celebrati da Antonio Pitruzzella, sarebbero state annullate tutte le deliberazioni del consiglio comunale, compresi i bilanci e tutte le associazioni o famiglie che hanno usufruito di assistenza o contributi dovrebbero restituire le somme ricevute, andrebbero annullate tutte le deliberazioni degli enti, come Aica o Srr, a cui Antonio Pitruzzella ha preso parte, e potremmo continuare all’infinito. La decisione dell’assessorato è una decisione strettamente politica. Non si nascondano dietro a norme inesistenti e si assumano la responsabilità di una scelta politica che graverà sulle casse comunali, e quindi sui cittadini di Campobello, giacché consiglieri nominati dal sindaco lavorano a titolo gratuito, mentre i commissari nominati dalla Regione percepiscono denaro anche per i semplici spostamenti da Palermo a Campobello. Ma quello economico è solo uno degli aspetti critici di questa storia - ha proseguito il Pd - . Da sempre gli istituti di assistenza e beneficenza sono visti da qualcuno come centri di potere da cui poter gestire favori e clientelismo e non si sperava di meglio che togliere la gestione a un Cda che aveva avviato un risanamento dell’ente, per metterci le mani sopra e gestire la casa di riposo nell’interesse politico di una parte, anziché tutelare gli anziani assistiti e il personale".

La decisione è, fra l'altro, arrivata 7 mesi dopo lo scioglimento del consiglio comunale e a soli 3 mesi dalle previste elezioni. "O la Regione è così inefficiente da aver bisogno di 7 mesi per prendere una decisione 'obbligatoria per legge', oppure le ragioni potrebbero essere altre. Se il Cda del Sillitti fosse stato sciolto già nell’agosto 2023, qualcuno avrebbe potuto presentare un ricorso d’urgenza e, dopo circa 3 mesi, i tempi in cui solitamente si chiude un ricorso, possibilmente un giudice avrebbe potuto dare ragione ai ricorrenti e reintegrare il Cda nominato da Antonio Pitruzzella - scrive sempre il Pd - . Invece, lo diciamo ovviamente solo per pura ipotesi, disporre il commissariamento a 3 mesi dalle elezioni rende inutile anche ogni ipotesi di ricorso, dal momento che la decisione del giudice avverrebbe comunque a elezioni avvenute".

"È possibile che qualcuno, non essendo in grado di acquisire consenso attraverso la propria credibilità e la propria serietà, forse cercherà di spingere la gestione delle case di riposo in una direzione clientelare - ha concluso il circolo del Pd di Campobello di Licata - . Nulla di nuovo. Noi, in ogni caso, vigileremo su ogni singola decisione dei commissari e denunceremo qualunque cosa non vada nella direzione dell’interesse degli anziani assistiti, dei dipendenti e dei cittadini di Campobello".