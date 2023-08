Il Cga annulla le amministrative di Campobello di Licata: Pitruzzella non è più il sindaco

Nullità dei voti espressi da tutti gli elettori, annullamento delle amministrative del 14 giugno 2022 e della proclamazione dell'eletto sindaco e dei consiglieri comunali. E' così che si è pronunciato il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con firma del presidente Ermanno De Francisco, che ha accolto il ricorso presentato da uno dei candidati a primo cittadino Michele Termini.

La Prefettura di Agrigento è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

"Giustizia è fatta. Abbiamo vinto il ricorso si torna al voto" - ha scritto, praticamente esultando, Michele Termini - .

Decaduto l'attuale sindaco Antonio Pitruzzella che è rimasto in carica per appena 14 mesi, Campobello di Licata va, adesso, verso il commissariamento e, verosimilmente, ad ottobre/novembre, tornerà alle urne.

"Stamattina abbiamo ricevuto la sentenza del Cga sul ricorso in appello relativo alle elezioni di giugno 2022, con cui le stesse vengono annullate - ha confermato la giunta comunale, con in testa il sindaco Antonio Pitruzzella - . Attendiamo i risvolti procedurali e la nomina del commissario con la serenità che ci contraddistingue e con l'entusiasmo e l'energia profusi finora per amministrare con amore la nostra comunità".