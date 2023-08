Campobello, Pitruzzella saluta il Comune: "Le sentenze si rispettano, ma è stata danneggiata un'intera comunità"

Dopo che il Cga ha annullato le amministrative del giugno 2022 per schede elettorali stampate in maniera non conforme, parla con AgrigentoNotizie il decaduto sindaco: "Saranno gli elettori a dire se la mia amministrazione merita o meno di proseguire il mandato, saranno loro il mio terzo grado di giudizio"

"Come amministrazione non eravamo usciti allo scoperto, non più di tanto". Lo dice chiaramente, con estrema consapevolezza, Antonio Pitruzzella che, ieri, 14 mesi dopo l'insediamento, ha salutato tutti i dipendenti del Comune di Campobello di Licata. Pitruzzella, dopo che il Cga si è espresso annullando le amministrative del 14 giugno 2022, è decaduto. Il suo operato, praticamente appena all'inizio, non passerà alla storia della cittadina, ma il suo nome invece verrà ricordato da molti per essere stato il primo - a livello nazionale - a "perdere" la poltrona a causa di schede elettorali stampate in maniera non conforme.

"Non è stato un 'colpo' facile da ricevere, ma le sentenze si accettano - ha detto Pitruzzella ai microfoni di AgrigentoNotizie - . In questo caso la stiamo sia accettando che subendo perché questa situazione, oserei dire grottesca, va a danneggiare un'intera comunità". Il Tar Sicilia - applicando, seppur non si trattasse di scrutinio, il principio del "favor voti" - aveva ritenuto "l'errore come una irregolarità tale da non influire sulla sincerità e sulla libertà della preferenza e non in grado di inficiare le operazioni, ritenendo prevalente il principio generale della conservazione del voto". Sentenza ribaltata invece in appello dal Cga.

Campobello verrà adesso commissariata e, paradossalmente, per qualcuno la campagna elettorale è già iniziata visto che se non ad ottobre, al massimo a novembre, si tornerà alle urne. "La decisione non sarà personale, ma verrà concertata con il partito (il Pd ndr.), io ho però il dovere di non sottrarmi al giudizio degli elettori. Considerato che la sentenza è inappellabile, per me il terzo grado di giudizio sarà dato - ha detto Pitruzzella - dal responso degli elettori. Ci rimetteremo, spero unanimemente, in campo, rifaremo la battaglia e saranno i cittadini di Campobello a dire se l'amministrazione Pitruzzella merita o meno di proseguire il suo mandato". Sono stati tanti i messaggi "di conforto" che sono arrivati a Pitruzzella dai suoi concittadini. "Una situazione in cui non ci sono stati brogli, né problemi dal punto di vista elettorale non credo che faccia contento nessuno".

Pitruzzella, quando ha ricevuto la sentenza dal legale del Comune, ha girato gli incartamenti sia all'attuale prefetto, Filippo Romano, che al precedessore Maria Rita Cocciufa. "Sono stato contattato dal vice prefetto e abbiamo parlato dell'accaduto" - ha spiegato, ad AgrigentoNotizie, Antonio Pitruzzella che, seppur decaduto, qualcuno continua, forse inevitabilmente, ancora a chiamare "sindaco".

L'amaro in bocca rimane, tanto per Pitruzzella quanto per la sua Giunta, per tutti quei progetti che si stavano portando avanti. "Avevamo un ufficio tecnico completamente sguarnito a causa di dimissioni e pensionamenti - ha spiegato - e questo ci ha frenato un pochino. Stavamo facendo un lavoro sul personale con assunzioni e incrementi orari per i dipendenti part-time, quest'anno c'era una spesa prevista di 150-170mila euro in aumento per il personale. Mi stavo occupando personalmente della messa in sicurezza della discarica Bifara-Favarotta, avevo già portato avanti un tavolo tecnico con l'assessorato regionale all'Ambiente" - dice con un pizzico di rammarico - . Adesso, tutto è stato rimesso in gioco.