Arresto Di Giovanni e indagini su consulenti del Comune, il Pd: "Serve ispezione"

Valutare l’opportunità di predisporre una ispezione amministrativa sui settori dell’urbanistica, dei servizi sociali e della polizia urbana del Comune di Agrigento: a chiederlo al presidente della Regione Siciliana è il gruppo parlamentare all'Ars del Partito democratico, di cui è capogruppo l'agrigentino Michele Catanzaro.

"All’ufficio urbanistica del comune dell’attività dei nuovi consulenti, ha portato ad un incremento notevole delle licenze edilizie, soprattutto nelle zone costiere di Cannatello e Zingarello, in contraddizione rispetto a quello che dovrebbe prevedere la Vas (valutazione ambientale di sostenibilità), cioè scelte che garantiscano un elevato livello di protezione dell’ambiente e che contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile - scrivono i deputati -. Le inchieste, quindi, aprono scenari imprevedibili che, in considerazione del ruolo e delle attività svolte dagli indagati, gettano un’ombra lunga su interi comparti dell’attività amministrativa del comune di Agrigento. Pertanto - concludono - si chiede di valutare l’opportunità di predisporre una ispezione amministrativa sui settori dell’urbanistica, dei servizi sociali e della polizia urbana dove i tre indagati Gaetano Di Giovanni, l’ingegnere Paolo di Loreto (agli arresti domiciliari) e l’ingegnere Maurizio Erbicella hanno prestato la loro attività negli ultimi anni, per verificare la liceità degli atti posti in essere e delle procedure osservate".

A chiedere un'ispezione alla Regione era già stato il Codacons: il presidente Renato Schifani aveva in tal senso passato la palla all'assessorato agli Enti locali.