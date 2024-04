Rischio corruzione a Palazzo dei Giganti? I cittadini scendono in piazza: "Vogliamo trasparenza"

Legalità, etica e trasparenza sono stati i principi rivendicati davanti al municipio di Agrigento dai cittadini del movimento “Agrigento in Comune” che hanno dato vita a un sit-in al quale hanno aderito anche diverse associazioni e movimenti politici. La manifestazione, nata in seguito alle recenti vicende giudiziarie che hanno portato all'arresto del comandante dei vigili urbani, Gaetano Di Giovanni e del consulente per il Prg, Paolo Di Loreto e delle indagini a carico di Maurizio Erbicella, anche lui consulente di Palazzo dei Giganti, chiede alla classe politica dirigente di essere trasparenti nelle scelte degli uomini che, per conto dei cittadini, hanno poteri decisionali sulla gestione della cosa pubblica. Così come avvenne per il caso gettonopoli, anche le inchieste sui presunti casi di corruzione che però, non interessano direttamente il comune di Agrigento e che non sono frutto della locale Procura, hanno indotto i cittadini a scendere in piazza per protestare.

"Ha favorito l'affidamento dell'assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti ricevendo 7.500 euro": arrestato il capo di Gabinetto del Comune di Agrigento

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, nelle ore precedenti aveva fatto sapere che, "per impegni istituzionali in ambito regionale già assunti in precedenza, in particolare un incontro con il presidente Renato Schifani riguardo Agrigento capitale italiana della cultura 2025’, di non essere nelle condizioni di partecipare alla manifestazione. "Ribadisco tuttavia - ha detto - la mia disponibilità a ricevere una delegazione dei manifestanti in data da concordare. Ho già espresso disponibilità al consiglio comunale a relazionare in aula sui recenti e noti avvenimenti giudiziari. Pertanto anche in sede dicConsiglio comunale, trattandosi di seduta pubblica, sarà possibile instaurare un dibattito ordinato e costruttivo".