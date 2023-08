Incredulità, rammarico e rabbia: ecco cosa dicono i campobellesi delle elezioni annullate dal Cga

In tanti non hanno voluto parlare. Qualcuno, a microfoni spenti, si è chiesto, ed ha chiesto, come mai di questo errore non ci si sia accorti prima, ma soltanto ad avvenuta proclamazione degli eletti. Ed è stato insinuato il dubbio che il ricorso sia stato presentato forse soltanto perché l'esito delle amministrative non è stato di gradimento