Sagra dell'asparago selvatico, mezza maratona della Concordia e gara di mountain bike tra "Soldi spicci", Mario Incudine e Andrea Zelletta: cosa fare nel weekend

Ci sarà tanta musica ma anche sapori del territorio, escursioni, eventi sportivi e spettacoli teatrali che vanno dalla commedia all’amarcord passando per il Burlesque in versione cena-spettacolo. Spazio anche al cabaret con i “Soldi spicci”. Weekend decisamente variegato che si preannuncia particolarmente caldo, meteorologicamente parlando, con previsioni meteo che parlano di temperature vicine ai 30 gradi. Un assaggio d’estate, insomma, che proporrà in città e in provincia numerosi appuntamenti: degustazioni a chilometro zero, il ritorno sul palco dei “Soldi spicci” che si esibiranno al teatro Pirandello, “La concessione del telefono” di Andrea Camilleri al Palacongressi, Mario Incudine a Sambuca di Sicilia e la prima edizione della “Sagra dell’asparago selvatico sicano” a Sant’Angelo Muxaro.

E poi le manifestazioni sportive con la Mezza maratona della Concordia che festeggia 20 anni di storia e la prima edizione della “Granfondo Mtb Valle dei templi” per chi ama correre in mountain bike. Alla discoteca Koveed di Racalmuto un party che vedrà in consolle il tronista di Uomini e donne ed ex concorrente del Grande fratello vip Andrea Zelletta. E’ stato anche calciatore e per un breve periodo giocò nell’Akragas.

L'asparago selvatico dei Sicani tutto da scoprire e da gustare

Sabato e domenica Sant’Angelo Muxaro si prepara ad ospitare la prima edizione della “Sagra dell’asparago selvatico sicano”. Saranno due giorni di degustazioni di diversi piatti a base di asparagi “a chilometro zero” ma anche cooking show, seminari, convegni a tema e visite nel suggestivo borgo. Tutto in piazza Umberto I e dintorni con spettacoli musicali e d’intrattenimento nelle ore serali.

Mezza maratona della Concordia

Saranno oltre un migliaio gli atleti in gara lungo il suggestivo circuito di 21,097 chilometri. Un appuntamento da vivere sia da protagonisti ma anche da spettatori dato che il tracciato prevede l’attraversamento dei luoghi-simbolo della città come la via Sacra nel cuore della Valle dei templi. E’ quindi possibile approfittarne per organizzare una giornata all’aria aperta e assistere al passaggio degli atleti.

Si ride con i "Soldi spicci"

Un venerdì sera da non perdere al teatro Pirandello. Dopo un secondo film, un libro e tanti altri progetti, Claudio Casisa e Annandrea Vitrano decidono di tornare in teatro per parlare di amore, o meglio di relazioni. Si tratta di un atto unico dove i “Soldi spicci” indagano in chiave comica gli aspetti dell’innamoramento e dell’amore fino a chiedersi se aprire la coppia a nuove relazioni possa essere la modalità giusta per “innaffiare” e rendere sempre viva la radice del sentimento.

Il Palacongressi Festival omaggia Camilleri

Ultimo appuntamento, venerdì sera, con il Palacongressi Festival. Andrà in scena “La concessione del telefono” per la regia di Giuseppe Di Pasquale, nuova edizione del fortunato adattamento teatrale dell’opera di Andrea Camilleri. Una commedia degli equivoci dai risvolti surreali, ambientata sul finire dell’Ottocento a Vigàta, il paese immaginario in cui lo scrittore agrigentino ha ambientato tutti i suoi romanzi, fino alle avventure del commissario Montalbano

Cena e Burlesque guardando i templi

Venerdì torna a grande richiesta la “Cena-spettacolo Burlesque” allo Stelai. Un format esclusivo che farà vivere al pubblico un'esperienza magica in un suggestivo cabaret adornato di piume, lustrini e con costumi caratterizzati da un'eleganza ricercata.

A Torre Salsa tra degustazioni e campeggio

Collettivo Rewild Sicily e VisitAgrigento propongono un allegro ed intenso weekend di piante, progettazione partecipata, buona compagnia e competenze. L’evento si svolgerà nel “Teatro vegetale”, un orto a forma di teatro, in cui convivono piante ed alberi della mitologia a Torre Salsa. Sabato e domenica con degustazioni e la possibilità di pernottare in tenda o sacco a pelo.

La commedia musicale di casa nostra alla "Posta Vecchia"

S'intitola “A tuppertù con tu” la commedia di Simona Carisi che andrà in scena da venerdì a domenica al teatro della Posta Vecchia di Agrigento. Sul palco un cast tutto agrigentino con Simona Carisi, Franco Sodano, Angelita Butera, Peppe Sciortino e Romana De Leo.

La festa in discoteca con Andrea Zelletta

Sabato al Koveed Disco Club di Racalmuto, sulla strada statale 640, una lunga notte dedicata alla primavera e intitolata “Kolor Fest”. Ospite in consolle il modello e dj pugliese Andrea Zelletta. E' stato modello, tronista di Uomini e donne e finalista al Grande fratello vip con un passato anche da calciatore che militò, tra l'altro, nell'Akragas.

La gara di mountain bike che attraversa la città e i dintorni

Attesa da tantissimi appassionati, arriva anche ad Agrigento la gara di mountain bike settore “Granfondo”. Si svolgerà domenica e sarà la primissima edizione di una competizione tutta da vivere in sella alla propria bici o da semplice spettatore, approfittando delle suggestive location inserite nel tracciato, osservando il passaggio dei tantissimi concorrenti in gara.

Mario Incudine e le emozioni della radio in teatro

“Parlami d’amore” con Mario Incudine andrà in scena al teatro L’idea di Sambuca di Sicilia. E' uno spettacolo che racconta la produzione musicale italiana nella sua straordinaria evoluzione. La nascita delle radio, che divenne il mezzo principale della propaganda fascista, contribuì anche ad ampliare il pubblico degli ascoltatori e a diffondere sensibilmente la musica all’interno delle case italiane rendendola un “affare” comune e condiviso.

