I “Soldi spicci” in scena al teatro Pirandello: si ride con “Tutta colpa del poliamore”

Claudio e Annandrea, in arte "I soldi spicci" - tornano in teatro con il loro nuovo spettacolo intitolato "Tutta colpa del poliamore". Una tournée inarrestabile che ha toccato diverse località italiane e che ora arriva anche ad Agrigento: andrà in scena il 12 aprile alle 21 al teatro Pirandello.

Dopo un secondo film, un libro e tanti altri progetti, Claudio Casisa e Annandrea Vitrano decidono di tornare in teatro per parlare di amore, o meglio di relazioni. Si tratta di un atto unico dove i “Soldi spicci” indagano in chiave comica gli aspetti dell’innamoramento e dell’amore fino a chiedersi se aprire la coppia a nuove relazioni possa essere la modalità giusta per “innaffiare” e rendere sempre viva la radice del sentimento.

Il costo dei biglietti varia da un minimo di 15 ad un massimo di 22,50 euro in base al posto prescelto. E’ possibile acquistarli qui.