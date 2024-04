Da “Uomini e donne” al “Grande fratello vip”, Andrea Zelletta in consolle al Koveed

Sabato 13 aprile un’altra one night con un super ospite al Koveed Disco Club, la discoteca in contrada Zaccanello, a Racalmuto, sulla strada statale 640. Una lunga notte dedicata alla primavera, intitolata “Kolor Fest”, che vedrà in consolle il modello e dj pugliese Andrea Zelletta. Prima e dopo di lui si avvicenderanno Jody Corbo, Andrea Cassaro, Riccardo GaZ, Alfonso Graceffa, Gabriele Schillaci e Diego Di Falco. Dalle 23,30 in poi scenografie e allestimenti a tema con colori fluo, gadget e luci scintillanti per assecondare il risveglio della natura.

Andrea Zelletta, classe 1993, originario di Taranto, sin da bambino insegue la passione per il calcio. Inizialmente gioca nel settore giovanile del Lecce, poi nella squadra dilettantistica di Noto. E' stato anche portiere di riserva dell'Akragas per un breve periodo. Dal momento che il suo istituto superiore si trova in un’altra città ed è quindi impossibile conciliare studio e allenamenti, il giovane decide di abbandonare la scuola per perseguire questa carriera. Un infortunio, tuttavia, lo costringe a un arresto e Zelletta decide di trasferirsi a Milano dove si dedica al lavoro di modello. È indossatore per diversi brand tra cui Armani, Dolce&Gabbana e Guess. A quest’attività affianca poi quella di personal trainer. L’ex calciatore è infatti un appassionato di palestra e fitness.

Nella stagione 2018-2019 Zelletta approda invece in televisione prendendo il posto di Andrea Ceriolo come tronista di “Uomini e donne”. La notorietà gli permette di accrescere il proprio seguito sui social e diventare un influencer di successo. Un anno dopo il modello viene scelto da Alfonso Signorini per partecipare alla quinta edizione del “Grande fratello vip”. Qui raggiunge la finale, ma si classifica al quinto posto. L’ex tronista torna poi a occuparsi della trasmissione nel novembre successivo, quando partecipa al commento della stagione successiva del reality con una rubrica in onda per il “Grande fratello vip party”. Dal settembre 2021, inoltre, Zelletta partecipa con la fidanzata al programma “D’amore e d’accordo vip”. Condotto da Katia Follesa, il format mette alla prova alcune coppie per misurarne l’affinità.

Accanto alle sue apparizioni televisive, Zelletta si dedica anche alla sua passione per la musica. L’esperienza del “Grande fratello vip” gli permette infatti di comprendere quale sia la sua vera vocazione. Decide allora di lasciarsi il mondo della moda alle spalle e dedicarsi alla carriera di dj.