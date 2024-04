Palacongressi Festival, ultimo appuntamento con “La concessione del telefono”

La rassegna “Palacongressi Festival”, con la direzione artistica di Gaetano Aronica, presenta l’ultimo appuntamento in cartellone venerdì 12 aprile alle 20,30. Nella sala Concordia del Palacongressi del Villaggio Mosè andrà in scena “La concessione del telefono” per la regia di Giuseppe Di Pasquale, nuova edizione del fortunato adattamento teatrale dell’opera di Andrea Camilleri. Una commedia degli equivoci dai risvolti surreali, ambientata sul finire dell’Ottocento a Vigàta, il paese immaginario in cui lo scrittore agrigentino ha ambientato tutti i suoi romanzi, fino alle avventure del commissario Montalbano. La semplice richiesta di attivazione di una linea telefonica, avanzata dal signor Genuardi, innesca una catena di equivoci e imbrogli che diventa metafora di una condizione esistenziale.

“La concessione del telefono” è, tra i romanzi di Camilleri, uno dei più divertenti, una sorta di commedia degli equivoci ambientata in una terra, la Sicilia, che è metafora di un modo di essere e di ragionare: arcaica e moderna nello stesso tempo, comica e tragica, logica e paradossale.

Biglietti da 7 a 17,50 euro in base al posto prescelto. Sono disponibili qui.