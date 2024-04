Anniversario dell'apertura del teatro Pirandello, Savatteri presenta la “Notte bianca”

Prezzo non disponibile

Una vera e propria “Notte bianca” immersiva al teatro Pirandello, con spettacoli itineranti e visite esclusive, che promette di narrare 2600 anni di storia e cultura in un'esperienza innovativa

L’appuntamento è il 30 aprile alle 22,30. L’evento, ideato da Marco Savatteri, nuovo responsabile e coordinatore delle produzioni culturali innovative del teatro, promette uno spettacolo indimenticabile con spettacoli itineranti e visite esclusive: permetterà ai partecipanti di esplorare 2600 anni di storia e cultura attraverso un’esperienza assolutamente nuova. La visita teatralizzata, che durerà 30 minuti, condurrà il pubblico alla scoperta dei personaggi storici raffigurati sul soffitto affrescato della sala e sul sipario storico oltre a permettere una visita esclusiva delle zone solitamente nascoste del teatro. L’iniziativa trasformerà il teatro in scenografie viventi dove la storia si svolge attorno e con il pubblico, offrendo un’esperienza più profonda e personale per chi desidera vivere il teatro in modo differente.