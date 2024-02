Tutto pronto per la prima giornata del Carnevale di Sciacca: ecco il programma

Prezzo non disponibile

Dal 13/02/2024 al 18/02/2024

Sciacca

Via, da domani, all'edizione 2024 del Carnevale di Sciacca, che si svolgerà quest’anno nelle giornate di martedì 13, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024.

Previsti quattro corsi mascherati di carri allegorici, realizzati in cartapesta, gruppi mascherati, musiche inedite e un ricco programma di spettacoli ed eventi collaterali.

La partenza del carnevale è prevista appunto per domani alle 15.45 sul palco di via Salvatore Allende alla presenza del sindaco di Sciacca che accoglierà Peppe Nappa, la maschera ufficiale del Carnevale di Sciacca, con consegna delle chiavi della città.

Per tutti e quattro i giorni, dalle 16 si terrà la parata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nel circuito del Carnevale in via Allende.

Sempre alle 16 aprirà il Luna Park, un’area di divertimento per grandi e bambini aperta fino a fine manifestazione e allestita con un’enorme ruota panoramica, giostre, tiro a segno e attrazioni. L’area sarà aperta tutti e quattro i giorni della manifestazione all’interno del circuito del Carnevale.

Domenica 18 febbraio alle ore 11.30 si terrà inoltre il “Carnevale dei bambini”, durante il quale Peppe Nappa accoglierà sul palco tanti personaggi dei cartoon con giochi, baby dance, animazioni e mascotte.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketSms.it. Qui tutti i dettagli.