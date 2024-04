“A tuppertù con tu”: al teatro della Posta Vecchia lo spettacolo di Simona Carisi

S’intitola “A tuppertù con tu” la commedia di Simona Carisi che andrà in scena venerdì 12 e sabato 13 aprile alle 21 ed ancora domenica 14 aprile alle 18 al teatro della Posta Vecchia di Agrigento (salita Giambertoni, via Atenea).

Sul palco Simona Carisi, Franco Sodano, Angelita Butera, Peppe Sciortino e Romana De Leo. Nel cabaret di Simona Carisi non può mancare la vivacità, la simpatia e soprattutto l’autoironia. I suoi personaggi vengono catapultati in una rocambolesca realtà, che solo la simpatia può sradicare da un contesto sociale a volte verosimile. Gli attori, bravissimi a generare simpatia, sono sempre pronti sul palco a conquistare il pubblico. Non mancheranno personaggi a cui il pubblico da 4 anni è affezionato. “A tuppertù con tu” è uno spettacolo che genera buon umore con Simona Carisi e la sua travolgente “Lucia specialista in urologia”, personaggio impregnato da un’imponente autoironia dato che nella vita reale Simona Carisi è un medico.

Franco Sodano, artista poliedrico ed imprevedibile, è capace di accentuare il ridicolo di personaggi e situazioni ed è dotato di audacia incredibilmente spericolata.

Angelita Butera è sempre pronta a mettersi in discussione vestendosi da personaggio fragile ma concretamente comico.

Peppe Sciortino irrompe cantando con la sua straordinaria voce intercalando la musica a momenti di recitazione esilarante.

Ed infine Romana De Leo caricherà le scene con la sua prorompente e naturale simpatia e con la capacità innata di coinvolgere il pubblico in una cascata di risate divertimento. Informazioni e prenotazioni allo 0922 26737 o al 368 3175996.