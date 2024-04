Riecco la “Mezza maratona della Concordia”, dopo il rinvio per maltempo si corre tra i templi e San Leone

Sarà un’edizione speciale dato che è la numero 20 e si festeggia il cosiddetto “numero tondo”. E’ la Mezza maratona della Concordia che, dopo essere stata inizialmente programmata per il 25 febbraio scorso, è stata rinviata per maltempo.

Ora è tutto pronto per recuperarla domenica 14 aprile, giornata che si preannuncia quasi estiva con le previsioni meteo che parlano di sole e temperature oltre la media.

Saranno oltre un migliaio gli atleti in gara lungo il suggestivo circuito di 21,097 chilometri. Un appuntamento da vivere sia da protagonisti ma anche da spettatori dato che il tracciato prevede l’attraversamento dei luoghi-simbolo della città come la via Sacra nel cuore della Valle dei templi. E’ quindi possibile approfittarne per organizzare una giornata all’aria aperta e assistere al passaggio degli atleti.

Si partirà alle 9,30 dal lungomare Falcone e Borsellino di San Leone. L’evento è organizzato dalla “G.S. Valle dei templi” con il patron Antonio Calamita. Oggi questa manifestazione vanta il pià alto numero di iscritti tra le gare di tale tipologia nel Sud Italia.