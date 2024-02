Dal 9 giugno il volo Palermo-New York: “Grande chance per Agrigento capitale italiana della cultura 2025”

Sarà un aereo di ultima generazione, dotato dei confort più recenti e capace di accogliere oltre 350 passeggeri. A metterlo a disposizione è la compagnia “Neos”, che fa parte del gruppo Alpitour, che si lancia così in una nuova avventura che, al momento, è in fase sperimentale. Dal 9 giugno sarà possibile volare da Palermo a New York e viceversa assicurando così un collegamento diretto tra gli Stati Uniti e la Sicilia.

E’ vero, Agrigento non ha ancora il suo aeroporto, ma le persone che rappresentano Gesap e Neos, rispettivamente Salvatore Burrafato e Natale Chieppa, assicurano che questo progetto è stato “pensato” soprattutto per l’appuntamento che la città dei templi avrà nel 2025: una grande chance, insomma, per presentarsi al meglio come Capitale italiana della cultura. Lo ha accennato, a inizio conferenza, Fabrizio La Gaipa della DMO: "Questa tappa ad Agrigento è stata organizzata perché abbiamo un ottimo rapporto con i nostri interlocutori. Neos desiderava valorizzare il ruolo di Agrigento in quanto Capitale italiana della cultura".

“E’ stata una scelta meditata e per noi importante - ha detto il presidente di Gesap Burrafato - quella di scegliere Agrigento come prima tappa per promuovere la nuova tratta Palermo-New York con Neos. Un collegamento diretto al quale avevamo pensato prima della pandemia, un progetto inizialmente naufragato e poi ripreso. Avevamo infatti perso l’opportunità di stabilire un accordo con un vettore statunitense. Ora, grazie a Neos, quel progetto è realtà e il prossimo 9 giugno sarà un momento di grande enfasi e soddisfazione per tutti noi. Quando Natale Chieppa ci ha detto che era disposto a scommetterci, noi abbiamo subito colto l’occasione. La sperimentazione del 2024 deve essere basata su dati oggettivi. Chiuso l’anno in corso valuteremo i risultati e capiremo se la tratta potrà diventare stabile servendo anche il progetto Agrigento 2025”.

“Oggi abbiamo dato un’altra dimostrazione - ha aggiunto il sindaco Franco Micciché - di quanto sia stato proficuo il lavoro svolto fino ad ora per essere pronti all’appuntamento del 2025. Abbiamo costituito la Fondazione soltanto sabato scorso, è vero, ma oggi mostriamo i frutti delle attività pregresse: un lavoro che è cominciato quasi un anno fa e che non si è mai interrotto. La tratta Palermo-New York per noi è fondamentale perché gli esperti mi dicono continuamente che i turisti che si affidano alle tratte intercontinentali scelgono sempre i collegamenti tra New York e Roma o tra New York e Milano. Adesso abbiamo un volo che dagli Stati Uniti arriva direttamente in Sicilia. Dobbiamo essere bravi, a questo punto, ad organizzare per bene i trasferimenti con delle navette per intercettare i turisti appena toccano terra. Ridurre i tempi di trasferimento da Palermo ad Agrigento e fornire un servizio confortevole sono i nostri obiettivi primari”.

“Agrigento non aveva un’opportunità così da 50 anni - ha affermato l’assessore comunale al turismo Costantino Ciulla - e non dobbiamo sprecarla. Oggi disponiamo di tutti gli strumenti e tutta quell’attenzione che non abbiamo mai avuto. Grazie a questo nuovo progetto di Neos e Gesap, Agrigento diventa un traino per il turismo in tutta la regione. E ci auguriamo che presto avremo anche noi un aeroporto che nulla toglierà agli altri ma che, anzi, sarà un incentivo ed un volano per i trasporti da e per la Sicilia”.