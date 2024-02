Capitale italiana della cultura 2025, l'aeroporto di Palermo si candida ad essere lo scalo di riferimento per la città dei Templi

In vista di "Agrigento capitale italiana della cultura per il 2025", l'aeroporto di Palermo si candida a essere lo scalo di riferimento di una provincia che recentemente ha riacceso il dibattito sull'opportunità di realizzare un aeroporto. La città dei Templi è stata scelta da Gesap, la società che gestisce lo scalo “Falcone e Borsellino” di Palermo, per la presentazione della nuova rotta che collega, con volo diretto, Palermo a New York.

In mattinata, nel foyer del Teatro Pirandello, i responsabili della compagnia aerea che curerà i voli, unitamente ai vertici di Gesap e del Comune di Agrigento hanno illustrato i dettagli del volo che potrebbe anche avere delle influenze positive per lo sviluppo turistico di Agrigento. Durante la conferenza, si è parlato infatti dell'opportunità di organizzare dei bus navetta che, da Punta Raisi porterebbero direttamente i turisti americani nella Valle dei Templi