Aeroporto ad Agrigento, utopia o progetto possibile? Burrafato: “Il 2025 sarà il momento giusto per parlarne concretamente”

L’occasione di presentare il volo Palermo-New York proprio ad Agrigento è diventata ovviamente il pretesto per parlare, per l’ennesima volta, della realizzazione dello scalo aeroportuale nella città dei templi. Gli agrigentini dovranno continuare a sperare oppure rimarrà solo un’utopia?

Ne ha parlato Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, intervenuto alla conferenza promozionale della tratta della compagnia Neos che entrerà in funzione il prossimo 9 giugno: “L’aeroporto ad Agrigento sarà un giorno realtà? Onestamente non lo so, ma posso dirvi che noi siamo aperti al dialogo e, nel frattempo, fin quando la scelta di realizzarlo non verrà presa definitivamente, vi assicuro che lo scalo palermitano è a vostra disposizione per ogni iniziativa in termini di collaborazione e sinergia.

Qualsiasi idea finalizzata al legame tra Agrigento e Palermo in termini di servizi a beneficio del turista sarà sempre bene accetta. Non abbiamo motivo, in ogni caso e lo ribadisco, ad opporci alla proposta di realizzare un aeroporto nella città dei templi. Bisogna però valutare bene potenzialità e benefici tenendo presente che in Sicilia ci sono già già 4 scali. Catania e Palermo funzionano bene mentre gli altri arrancano un pò”.