La corsa di Peppino emoziona la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

E' stato proiettato a "Sicinema, un set a tre punte" - l'evento dedicato all'isola nell'ambito della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - lo spot promozionale di "Agrigento - capitale italiana della cultura del 2025". Un video che ha emozionato gli spettatori con le immagini suggestive del grande patrimonio culturale e ambientale della provincia agrigentina.

"Nessuna regione d'Italia detiene il primato che la Sicilia ha in termini di realizzazione di film sul proprio territorio" - ha detto l'assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo, Elvira Amata, aprendo i lavori di "Sicinema, un set a tre punte". "La Sicilia è il cinema", ha continuato l'assessore, citando Leonardo Sciascia, lo scrittore di Racalmuto, mentre alle spalle dei relatori scorrevano le immagini della "location guide" realizzata dagli ex allievi del centro sperimentale di cinematografia nel 2022 grazie ad un progetto speciale realizzato in sinergia con la Sicilia Film Commission della Regione.

Al panel hanno partecipato anche il dirigente della Sicilia film commission, Nicola Tarantino, la presidente del Taobuk festival, Antonella Ferrara, e il direttore della sede della Sicilia del centro sperimentale di cinematografia - Scuola nazionale di cinema, Ivan Scinardo che ha coordinato il progetto della "location guide".