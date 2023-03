Capitale italiana della cultura 2025, decisiva la mossa di inserire Lampedusa nel dossier

Quando il ministro Gennaro Sangiuliano ha aperto la busta e ha cominciato a leggere le motivazioni, la prima parola è stata "Agrigento". Non ha detto esplicitamente che la città dei templi ha vinto ma era la prima parola di un discorso che spiegava il perché della scelta. E appena la parola "Agrigento" è stata pronunciata, un forte brusio in sala ha accompagnato la lettura. Una gioia composta, trattenuta, difficile da contenere per tutti quelli che erano arrivati a Roma per seguire da vicino le sorti della città dei templi e sostenerla con la loro presenza.