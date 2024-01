"Sparò a tunisino 49enne in discesa Gallo", domiciliari e braccialetto elettronico per 78enne

Ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, per il settantottenne che, la mattina del 20 dicembre scorso, ha sparato al tunisino 49enne in discesa Gallo, nel centro storico di Agrigento. A firmarla è stato il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Miceli. Ad eseguirla, negli scorsi giorni, nei confronti del pensionato Vincenzo Russo, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata è tentato omicidio. Ipotesi che si aggiunge a quella di detenzione illegale di pistola di provenienza furtiva (che è ricettazione ndr.).

L'anziano arrestato, dai poliziotti della Mobile, per detenzione abusiva d'arma, durante l'udienza di convalida, ha confessato d'aver sparato all'immigrato, da circa un trentennio residente in città.

All'anziano, gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e della Scientifica sarebbero arrivati grazie alla visione e acquisizione, di alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza. A dire dell'anziano, il colpo sarebbe stato sparato in aria e avrebbe colpito al polso il tunisino che aveva, nel frattempo, alla vista della pistola, alzato le mani. Seppur ferito, in maniera non grave, l'immigrato è riuscito a scappare ed è stato lui stesso a comporre il numero unico d'emergenza, il 112.