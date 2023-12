Il tentato omicidio di discesa Gallo: 80enne arrestato perché trovato con una pistola, è sospettato d'aver sparato al tunisino

E' stato arrestato, e posto ai domiciliari, perché trovato in possesso di una pistola. Ma è anche sospettato d'essere stato lui l'autore del colpo esploso, mercoledì mattina, in discesa Gallo, nel centro storico di Agrigento, contro il tunisino quarantanovenne che è stato ferito ad un polso. Si tratta di un pensionato ottantenne, residente nella città dei Templi. Un anziano che, ieri, fino a tarda sera, è stato sentito dai poliziotti che si stanno occupando - con il coordinamento del procuratore Giovanni Di Leo - dell'inchiesta sul tentato omicidio dell'immigrato.

All'anziano, gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e della Scientifica sarebbero arrivati, a quanto pare, grazie alla visione e acquisizione, di alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza. Resta un "giallo" il movente che ha portato a quel colpo d'arma da fuoco esploso a brucia pelo contro l'immigrato. Il tunisino quarantanovenne rimasto ferito ha detto - e ripetuto - ai poliziotti di non conoscere l'uomo che gli si è parato davanti ed ha esploso un colpo di pistola.

Le bocche degli investigatori, così come del resto degli inquirenti, sono serrate, rigorosamente "cucite". Fra Porta di Ponte e via Atenea non si parla però d'altro. La notizia che un anziano è stato arrestato rimbalza da una bocca ad un'altra. Il pensionato ottantenne non è stato però arrestato per il tentato omicidio, ma perché trovato in possesso di una pistola.