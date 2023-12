"Ha sfregiato il marito e ha creato la messinscena": 50enne davanti al gip ammette i fatti

Ha ammesso i fatti.

Rispondendo al gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo che aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta del procuratore Giovanni Di Leo e del pm Maria Barbara Grazia Cifalinò, Silvana Sfortuna ha ammesso d'aver sfregiato il marito, così come anche d'aver finto d'essere stata lei la vittima dell'aggressione. La cinquantenne di Palma di Montechiaro, arrestata e portata in carcere nella serata di giovedì, avrebbe tentato di spiegare i motivi di astio e rancore nei confronti del 48enne.

La donna è indagata per calunnia e lesioni personali con sfregio permanente. All'udienza di convalida, svoltasi nella casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo", era presente anche il pm Maria Barbara Grazia Cifalinò che fin dal primissimo momento si è occupata di coordinare l'indagine svolta dalla squadra mobile di Agrigento. La Procura, sulle base delle dichiarazioni della donna che è difesa dall'avvocato Giuseppe Vinciguerra, ha disposto nuove verifiche ed accertamenti.

Già ieri, durante la conferenza stampa in Questura, il procuratore Giovanni Di Leo aveva chiarito che tanto le ipotesi, quanto le dichiarazioni (che specie in questo caso fin dall'inizio si sono rivelate contraddittorie) vanno "compendiate, riscontrate, confortate, verificate". "Dovranno essere risentiti i figli della signora, dovremo svolgere ulteriori attività a riscontro su vicende pregresse ed attuali" - aveva spiegato il capo dei pm di Agrigento - . Ed è proprio in quest'ottica, anche sulla base delle nuove dichiarazioni dell'indagata, che non potrà che muoversi il lavoro di investigatori e inquirenti che verosimilmente potrebbero anche tornare nell'abitazione dove la cinquantenne ha aggredito e sfregiato con l'acido, un uomo "fisicamente distrutto" - ha detto il procuratore - il marito.