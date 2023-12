Sfregiata con l'acido dal marito violento, la donna rivela: "Ho continuato a scrivergli perchè volevo lasciasse traccia di quello che aveva fatto"

La cinquantenne, rimasta sfigurata al volto dopo l'aggressione, racconta l'episodio di 7 giorni fa: "Non ho interrotto i rapporti e i messaggi perché volevo che si tradisse, mi sono fidata e sono andata da lui senza avvisare nessuno. Ho provato a resistere per amore dei miei figli"

"I poliziotti e i responsabili della struttura che mi ospitano sono degli angeli, mi hanno soccorso e dato tutto l'aiuto che mi serve. Senza di loro non avrei potuto farcela". La cinquantenne aggredita martedì con l'acido dal marito e rimasta sfigurata al volto, racconta ai microfoni di AgrigentoNotizie gli istanti drammatici che hanno preceduto l'episodio che ha cambiato per sempre la sua vita.

"Con lui ho passato momenti belli ma anche atroci, era violento e mi dava calci e pugni. Era violento pure a parole, mi mortificava in maniera indicibile. Poi mi chiedeva scusa e lasciavo correre perché non volevo affrontare una seconda separazione".

La donna racconta che ha provato a mantenere in piedi il suo matrimonio perché, in qualche modo, voleva che i suoi figli (avuti col precedente marito) continuassero ad avere una famiglia.

"Ho provato a sopportare ma alla fine non ce l'ho fatta". Sia la donna che la figlia, indicate come "parti offese", saranno assistite nel procedimento dall'avvocato Giuseppe Vinciguerra.