Sfigurata con l'acido dal marito? Clamorosa svolta nell'inchiesta: arrestata la donna

Clamorosa svolta nell'inchiesta sul caso donna che ha denunciato di essere stata sfigurata con l'acido dal marito dal quale sarebbe fuggita dopo avere subito maltrattamenti.

I poliziotti della squadra mobile stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico della cinquantenne. Il marito 48enne, ricoverato al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania con gravi ferite alle mani e al collo, è stato arrestato i il 5 dicembre con l'accusa di lesioni personali gravissime.

La sua versione dei fatti è stata sempre opposta rispetto a quella della moglie: "E' stata lei ad aggredirmi - ha detto al gip -, quella bottiglietta con l'acido non l'ho neppure toccata".

La donna, al contrario, ha raccontato di essersi allontanata senza avvisare nessuno, commettendo una leggerezza, dalla struttura protetta in cui era fuggita, e di averlo contattato per prendere dei vestiti. Lì avrebbe trovato il marito con una bottiglietta in mano contenente dell'acido che le avrebbe spruzzato sul viso riuscendo ad avere la meglio solo perché aveva guadagnato una posizione superiore nei gradini della scala.

La donna, che ha la parte destra del volto sfigurata, se l'è cavata con venti giorni di prognosi. Il 9 gennaio erano in programma gli accertamenti di laboratorio alla polizia scientifica. Nel pomeriggio l'inattesa novità. La donna, assistita dal suo legale Giuseppe Vinciguerra, si trova tuttora al commissariato di Palma dove stanno eseguendo il provvedimento di cui non si conoscono i dettagli.

Fra le accuse a carico della donna, secondo quanto apprende la redazione di AgrigentoNotizie, ci sarebbe quella di calunnia. Il marito, intanto, per il momento resta in carcere nell'attesa che venga fissata l'udienza al tribunale del riesame per decidere la richiesta di scarcerazione presentata dal suo legale Calogero Sferrazza.

(Aggiornata alle 22,22)