Lancia addosso alla moglie dell'acido: 50enne sfregiata, anche lui resta ferito

Una cinquantenne è stata portata in ospedale, al San Giovanni di Dio di Agrigento, dopo essere stata raggiunta e sfregiata al volto e alle spalle da acido. A lanciarglielo contro sarebbe stato il marito, un quarantottenne già noto alle forze dell'ordine. E' accaduto in via Tiepolo a Palma di Montechiaro dove è stato, a partire dalle ore 13, un susseguirsi di pattuglie della polizia di Stato: quelle del commissariato cittadino e della squadra mobile della Questura. Anche l'uomo è rimasto, seriamente ferito, alle mani ed è stato già trasferito al centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

La donna ustionata al volto e alle spalle è stata portata, con ambulanza del 118, al pronto soccorso della struttura sanitaria della città dei Templi. Non si conoscono ancora le condizioni cliniche. Non dovrebbe essere però in pericolo di vita, tant'è che non è stato disposto il suo trasferimento in una struttura sanitaria con un centro Grandi ustioni. Agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, così come i poliziotti della Mobile, si sono portati anche all'ospedale di contrada Consolida nella città dei Templi.

A quanto pare, i due - ancora formalmente sposati - si erano separati già da un po' di tempo. E la donna, che aveva denunciato il consorte, era stata, avviando l'iter del codice rosso, trasferita ed alloggiata in una comunità protetta.

Stamani, la cinquantenne è andata nella sua ormai ex abitazione, in via Tiepolo, per prendere dei vestiti. Dopo l'ennesima discussione, la donna sarebbe stata vittima del lancio di acido. La cinquantenne si è però difesa. E con forza. Ne è nata una colluttazione, durante la quale l'acido si è riversato tutto o quasi sulle mani dell'uomo.

(Aggiornato il 6 dicembre 2023, ore 9)