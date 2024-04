San Leone e viabilità impazzita: file chilometriche e clacson perennemente azionati lungo il viale Delle Dune

Stessa spiaggia, stesso mare? C'è stato poco da fischiettare, ieri sera, fra gli automobilisti che erano incolonnati lungo il viale Delle Dune. Il ritornello da intonare avrebbe potuto essere semmai: stessa strada, stesso caos. Forse anche peggio di quello di domenica scorsa.

Le file chilometriche, ieri, poco prima delle ore 21, sono state così snervanti per chi era alla guida che, in più occasioni, s'è sentito ripetere: "Mai più San Leone!", "Sabato e domenica San Leone te la puoi scordare". Nervosismo accompagnato dal palmo della mano piantato sul clacson. Disposti all'attesa per il deflusso del traffico, quasi rassegnati, i più giovani, magari anche in comitiva. Assenti, tanto in piazzale Aster, quanto lungo il viale Delle Dune, contrariamente a quanto è accaduto per Pasquetta, gli agenti della polizia municipale.

Ad accompagnare il tragitto degli automobilisti, la musica a palla. E non quella delle vetture incolonnate, ma quella dei locali della movida che sorgono sull'arenile. A complicare la viabilità della borgata balneare, tradizionale location primaverile ed estiva per svagarsi e trascorrere una serata diversa, i lavori pubblici per la messa in sicurezza e ripristino della pista ciclabile che è stata divorata dall'erosione costiera. La circolazione stradale, nel tratto, è regolata da un semaforo che consente il senso unico alternato.

