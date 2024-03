Senso unico ignorato, code chilometriche e automobilisti spazientiti: bloccata sul nascere una rissa per un parcheggio

Il segnale stradale di senso unico, previsto per oggi e domani, lungo il viale Delle Dune di San Leone, quasi come se non ci fosse. Auto incolonnate in file chilometri, automobilisti spazientiti che cercando strada continuano a strombazzare il clacson e scintille - un inizio di rissa subito sedato - per accaparrarsi un parcheggio all'altezza di un noto stabilimento balneare. È caos nel rione balneare dove, per trascorrere una serena domenica di Pasqua, si sono riversati frotte di agrigentini e di residenti dei paesi limitrofi.

Fra viale Delle Dune e via Fattori è l'inferno. Delle chiare, chiarissime, indicazioni stradali, la maggior parte degli automobilisti sembra infischiarsene ed è, di fatto, la bolgia all'altezza dello stabilimento balneare Ps. Più giovani, all'altezza di un noto stabilimento balneare, sono venuti alle mani: un'autentica scazzottata per accaparrasi il parcheggio. Una rissa, per fortuna, ben presto bloccata dagli amici presenti lungo il viale Delle Dune che è, al momento, costellato da bottiglie e bicchieri lasciati praticamente ovunque, quasi come se fosse terra di nessuno. L'estate - non la primavera, ma l'estate - è scoppiata con anticipo a San Leone che, però, di fatto, in termini di viabilità, anche a causa del cantiere per il ripristino della pista ciclabile crollata, non riesce a tenere affatto testa.

