San Leone, sosta selvaggia e nessun rispetto delle regole: 95 multe a Pasquetta

Novantacinque contravvenzioni sono state elevate nella giornata di Pasquetta, 1 aprile, da parte della polizia municipale di Agrigento nella sola frazione balneare di San Leone.

Si tratta dei primi effetti del "giro di vite" imposto dall'assessore al ramo Carmelo Cantone dopo le polemiche e i disagi registratosi a Pasqua a San Leone nell'area di viale Dune. A mettere in crisi il sistema, l'ordinanza di senso unico nell'area dove c'è oggi un restringimento della carreggiata dovuto al crollo della pista ciclabile e, ovviamente, il mancato rispetto delle leggi da parte degli automobilisti.

"Purtroppo - dice Cantone - abbiamo assistito ad una vera e propria bolgia provocata da gente che, incurante dei divieti, circolava con arroganza controsenso causando scene di vero 'delirio'. Abbiamo quindi posto in essere una task force destinata a fronteggiare situazioni di emergenza: abbiamo messo in campo 16 unità della polizia urbana (che abbiamo fatto appositamente rientrare dalle ferie e dai riposi) per disporre un'attività di controllo straordinaria che proseguirà anche nei prossimi giorni. Va lanciato un messaggio netto a chi pensa che in questa città si può fare quello che si vuole senza rispetto degli altri".