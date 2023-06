Festeggiamenti in onore di San Calò: divieto assoluto di alcol e bottiglie di vetro, ecco quali sono le vie di fuga e i punti di raccolta

Non solo i divieti della Questura. Nel piano tecnico di sicurezza, che ha ottenuto il via degli organi tecnici competenti, ci sono anche le ordinanze - a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità - firmate dal sindaco di Agrigento. In occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero, da sabato primo luglio e fino al 10, è previsto il divieto di vendita di bevande alcoliche, quello di somministrare qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in lattine e/o contenitori simili, nonché il divieto di portare con sè, nell'area dello svolgimento degli eventi, ombrelli, aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray al peperoncino. Richiamato poi, dal primo cittadino, il divieto assoluto di lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi in occasione dei fuochi d'artificio in onore del santo Nero di Girgenti.

Divieto assoluto di vendita alcool e bottiglie di vetro

In occasione della processione diurna e serale di San Calogero di domenica 2 luglio e domenica 9 luglio, dalle ore 19 alle 24, a partire da venerdì 30 giugno e nelle due domeniche, sarà vietato vendere bevande superalcoliche o alcoliche, nonché somministrare qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori simili a tutti gli esercizi commerciali, compresi i distributori automatici. Vietato naturalmente anche portare con sé, durante le processioni e nel raggio di 500 metri, bevande in contenitori di vetro o lattine o altro materiale potenzialmente utilizzabile come aste per selfie, oggetti contundenti, caschi e bombolette spray urticanti. Dalle ore 9 alle 15 di domenica 2 e domenica 9 e dalle ore 19 del 02 all'1 di giorno 3, così come dalle ore 19 del 09 all'una di giorno 10 vigerà anche il divieto di collocazione di tavoli e sedie negli spazi esterni di pertinenza (quali marciapiedi, scalinate e porzioni di strada) nelle strade interessate dal passaggio del simulacro. La violazione dell'ordinanza - ha scritto il sindaco - comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

Divieto lancio e sparo fuochi d'artificio

Il sindaco, in occasione dei festeggiamenti di San Calò, ha richiamato anche l'ordinanza dello scorso novembre: "Divieto assoluto di lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili".

I controlli

La polizia municipale dovrà organizzare appositi servizi per ottenere il rigoroso rispetto dei divieti imposti agli esercizi commerciali titolari di licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

Centro operativo di coordinamento (Coc)

Il Coc verrà collocato all’interno di unità mobile della Protezione civile del Libero consorzio di Agrigento posta in piazza Vittorio Emanuele (fronte Banca Unicredit) e sarà gestito da Attilio Sciara e Marzio Tuttolomondo.

Vie di esodo chiuse al traffico

Il piano di emergenza, in occasione della processione mattutina di domenica 2 luglio, (via Roma, piazzale Moro, vie Gioeni, Atenea, Porcello, salita Santo Spirito, vie Santo Spirito, Foderà, salita Politi, salita Cognata, vie San Girolamo, Duomo, piazza don Minzoni, salita Seminario, vie Oblati, Sferri, Garibaldi, arrivando al santuario dell’Addolorata) prevede queste vie di esodo che dovranno essere chiuse al traffico e libere da automezzi in sosta:

Piazza San Calogero: p iazza Vittorio Emanuele, vie Pirandello, Delle Torri, Empedocle, Acrone, Crispi, viale Della Vittoria.

Incorcio via Porcello : vie Atenea, Gamez, salita Sala, via Foderà, salita Cognata, salita Botteghelle, vie Lazzarini, Restivo, San Michele, San Vincenzo e Matteotti.

Piazza Duomo: vie Recinto Oblati, Palma, Barone, San Giacomo, Garibaldi, Nenni, discesa San Francesco di Paola, discesa Porto Empedocle, Via 25 Aprile.

In occasione della processione serale (dal santuario dell’Addolorata lungo via Garibaldi, piazza Pirandello, via Atenea, piazzale Vittorio Emanuele, viale Della Vittoria e piazza Cavour da dove il simulacro tornerà nuovamente per il viale Della Vittoria dove ci sarà alle ore 23 lo spettacolo pirotecnico, subito dopo il simulacro sarà ricondotto al santuario), il piano prevede queste vie di esodo che dovranno essere chiuse al traffico e libere da automezzi in sosta:

Santuario dell’Addolorata : via XXV Aprile, discesa Porto Empedocle, discesa San Francesco di Paola, vie Nenni, Empedocle.

Chiesa San Domenico: vie Empedocle, BacBac, Amendola, discesa Gallo, vie Neve, Boccerie, Foderà, Gianmbertoni, Bianchino, Bentivegna, Ficani, Pirandello e Porcello.

Santuario San Calogero: piazza Vittorio Emanuele, vie Empedocle, Acrone, Crispi, viale Della Vittoria.

Punti di raccolta in caso di emergenza

In caso di emergenza durante lo svolgimento della manifestazione sono stati individuati dei luoghi sicuri e di facile raggiungibilità che potranno facilitare la riunione del pubblico ed un suo rapido esodo, queste location: piazza Stazione, piazza Cavuor e piazza Vittorio Emanuele. L’allontanamento rapido, invece, sarà garantito dalle seguenti vie di fuga: viale Della Vittoria, vie Crispi e Delle Torri.