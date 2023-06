Nuove regole per le processioni di San Calogero, il rettore del santuario: “Rispettiamo le prescrizioni per una festa serena”

“Scalinata e sagarto devono restare vuoti e nessuno, neanche i bambini, potranno salire per baciare il simulacro”, così dai micorfoni di AgrigentoNotizie il rettore del santuario di San Calogero, don Gerlando Montana Lampo, annuncia due delle tre prescrizioni imposte dalla questura di Agrigento per lo svolgimento dei festeggiamenti. Si ripete anche quest'anno dunque, il divieto per i devoti di salire sulla vara per rendere omaggio al santo nero, dalla questura era stato dato il via libera ai soli bambini accompagnati da un genitore ma dal comitato dei festeggiamenti, è stato deciso di estendere il divieto anche ai piccoli. “Per chi ha la promessa e il voto per i bambini – dice don Gerlando – lo possono fare ogni giorno direttamente in santuario”.

La terza ed ultima regola dettata dalla questura riguarda invece la seconda domenica dei festeggiamenti, nello specifico, la sagra del grano dove sarà consentita la sfilata dei carretti siciliani registrati ma non avranno accesso alla parata altri animali liberi come cavalli, muli e capre.

“Chiediamo a tutti i devoti– conclude il rettore del santuario – di attenersi alle prescrizioni per vivere con gioia e serenità la festa”.