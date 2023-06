Niente baci e abbracci a San Calò, no calca accanto al simulacro, sagrato e scalinata liberi: tutti i divieti imposti dalla Questura

Assoluto divieto ai fedeli di accedere alla scalinata e al sagrato durante la processione. Verrà predisposto un apposito cordone di volontari che si porranno a protezione della scalinata, mentre nel corso della processione, ponendosi attorno al carro, dovranno impedire alla massa di fedeli di accalcarsi, per motivi di sicurezza, vicino alla vara. I devoti non dovranno salire sul carro (è un dispositivo privo di collaudo!) che trasporta il simulacro e nei punti di fermata prestabiliti coloro che si avvicinano saranno disciplinati dai portatori e dai volontari che prenderanno in consegna i bambini da accostare al santo per la benedizione. Sono questi i divieti contenuti nell'ordinanza firmata, per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, dal questore di Agrigento Emanuele Ricifari in occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero. La necessità di "potenziare al massimo le attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio, nonché i servizi di vigilanza e sicurezza" hanno fatto firmare al questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, un'ordinanza che impone nuovi divieti. Perché è prioritario, non può essere altrimenti, garantire l'ordine e la sicurezza pubblica anche in occasione dei festeggiamenti in onore di San Calò.

Tanto gli organizzatori, quanto gli stessi portatori sono stati direttamente coinvolti nella “macchina” della sicurezza. Con loro sono state svolte due riunioni con il questore Emanuele Ricifari, con l'assessore comunale competente, con il rettore del santuario di San Calogero, don Gerlando Montana, e con i vigili del fuoco. C'è stata, di fatto, una ragionata concertazione dopo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Filippo Romano.

“Ringrazio tutti coloro che sono stati partecipi e hanno costruito con noi i principi generali su cui è stato poi predisposto il piano tecnico di sicurezza che ha ottenuto il via degli organi tecnici e di indirizzo competenti - ha commentato il questore Ricifari - . La sicurezza dei cittadini e dei portatori è stata la stella polare su cui si è costruito un programma che coniuga tradizioni e ordine pubblico. Grazie in particolare a don Gerlando - ha concluso Ricifari - e al suo infaticabile è positivo impegno".

La festa deve essere festa. Riti e tradizioni non devono venir meno, ma nessuno deve - in maniera assoluta - rischiare di farsi male. Questa la linea ispiratrice del piano tecnico di sicurezza siglato dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza (il questore ndr.).

Cordone di volontari per evitare che i fedeli si accalchino attorno al simulacro

Per motivi di sicurezza dunque, in occasione della processione gli organizzatori dovranno predisporre apposito cordone di volontari che, ponendosi attorno al carro su cui viene adagiato il simulacro, dovranno impedire alla massa di fedeli di accalcarsi al carro - è stato più volte sottolineato nell'ordinanza della Questura - . In sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato disposto anche, oltre al divieto di salire sul simulacro, che è opportuno indossare i dispositivi di protezione da Covid-19. Utilizzo che è fortemente raccomandato anche per i devoti partecipanti alle manifestazioni religiose e non correlate ai festeggiamenti. Le forze dell'ordine, i poliziotti innanzitutto, si occuperanno di far rispettare i categorici divieti.

La sfilata di carretti e animali e i fuochi d'artificio

Gli animali che prenderanno parte alla sfilata dovranno avere i documenti sanitari in regola e dovrà essere presente un veterinario dell'Asp. Sfileranno 5 motoape soltanto, non di più, rispettando le regole del codice della strada. Non ci potranno essere quindi né muli parati, né altri mezzi non autorizzati. La sfilata dei carretti prevista per domenica, 9 luglio, andrà da via Garibaldi fino alla chiesa di San Calogero. I carretti saranno 14 e sfileranno a gruppi di 4, distanziati di 50 metri per garantire la sicurezza. Come ogni anno, per lo sparo di fuochi d'artificio alla villa del Sole dovrà essere presente un'autobotte dei vigili del fuoco e una della Protezione civile. Le forze dell'ordine dovranno mantenere il pubblico a distanza di sicurezza in occasione dell’accensione dei fuochi pirotecnici, assicurandosi di sgomberare l’area adiacente ed impedendo inoltre, alle persone che abitano nei palazzi vicini, di affacciarsi dai balconi.

(Aggiornato alle ore 12,30)