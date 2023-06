Tutto pronto per la festa di San Calogero: ecco come cambierà il traffico in città

Ancora pochi giorni e ad Agrigento sarà di nuovo festa di San Calogero. Per garantire lo svolgimento dei festeggiamenti e delle iniziative che si terranno nel centro cittadino, il Comune ha disposto come da tradizione una nuova organizzazione del traffico dal 30 giugno al 9 luglio attraverso una lunga ordinanza dirigenziale che distingue per zone le nuove modalità di fruizione alle auto.

Circolazione nella zona Fiera e Luna Park

In via Ugo La Malfa, al crocevia con la via Crispi, verra? istituito il divieto di transito ad eccezione dei residenti. Mentre l'area di intersezione tra la via Ugo La Malfa, via Manzoni, via Esseneto e via Normanni, verra? istituito il divieto di transito, dalle 18 alle 24 e per tutto il periodo della fiera. Inoltre verra? istituito divieto di transito per mezzi pesanti ed autobus urbani extraurbani sempre nella via Ugo la Malfa.

In via Dei Normanni sara? autorizzato il transito solo ai residenti e quanti autorizzati nonche? il divieto di sosta con rimozione 0-24 in ambo i lati della carreggiata a furgoni ed autocarri.

Centro città

Per il giorno 2 luglio, prima domenica di San Calogero, nelle vie Porcello, Gamez, salita Santo Spirito, via Santo Spirito, Salita Cognata, via San Girolamo, via Duomo e Piazza Don Minzoni, dalle 7 e fino a cessato bisogno, sara? imposto il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli in ambo i lati, per consentire il passaggio della processione diurna del simulacro del Santo. La via Atenea sara? chiusa al transito ad auto e moto dalle 7 fino a cessato bisogno pe consentire il passaggio della processione diurna e serale.

In piazzale Aldo Moro, tratto Prefettura - chioschi, verrà imposto il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli ambo i lati dalle 7 e fino a cessate esigenze. Nella piazza Pirandello sarà istituito il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli, nei giorni 02 e 09 luglio per la processione del Santo, e all'occorrenza al passaggio del Simulacro sara? chiusa la circolazione veicolare dal personale di polizia locale. La via Garibaldi sara? chiusa al transito veicolare dalle 8 e fino a cessato bisogno e dalle 19 fino al passaggio della processione. Sara? istituito il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli sul lato sinistro nel tratto compreso tra l'intersezione con via San Giacomo e via Pietro Nenni. Rimane confermato il divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto gia? transennato all'altezza dell'immobile messo in sicurezza.

Il viale della Vittoria sara? chiuso al transito veicolare dalle 7 e fino a cessato bisogno. La scalinata che collega la piazza Marconi con il largo Taglialavoro, lato ex chiesa San Pietro sarà chiusa al passaggio dei pedoni entrambe le domeniche.

Nella sola giornata del 2 luglio lungo il Viale della Vittoria, sarà imposto il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli in ambo i lati nel tratto salita Coniglio - intersezione con via Vittorio Emanuele Orlando, dalle 16.00 fino a cessato bisogno, contemporaneamente e fino a cessate necessità connesse con il transito del simulacro e dei fedeli, anche nel tratto da intersezione via Vittorio Emanuele Orlando - piazza Marconi.

Nella giornata di domenica 9 luglio lungo il viale della Vittoria sarà imposto il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli in ambo i lati nel tratto salita Coniglio - intersezione via Vittorio Emanuele Orlando, dalle 16 fino a cessato bisogno; dalle 7 e fino a cessate necessita connesse con il transito dei pedoni per la processione della Sagra del Grano, nel tratto da intersezione via Vittorio Emanuele Orlando - Piazza Marconi. In tutto il viale della Vittoria e nelle vie Del Piave e via Vittorio Emanuele è imposto il divieto di sosta con rimozione 0-24 a furgoni, caravan e autocaravan per tutto il periodo delle festivita? (quindi dal 30 giugno al 09 luglio).

Un'ora prima dall'inizio e un'ora dopo la fine dei giochi pirotecnici, in via Crispi, nel tratto interessato ai giochi pirotecnici e nella vi?a Europa saranno chiuse al passaggio di auto e moto. Nel primo tratto della via Crispi, che va da piazza Marconi alla via Europa, dalle 13 fino ad un'ora dopo la conclusione dei giochi pirotecnici, sarà in vigore il divieto di sosta ambo i lati.

Disposizioni per le attività commerciali

Tutti coloro che hanno esercizi nel tratto interessato dalle processioni, devono prima del passaggio del simulacro di San Calogero sgomberare la strada da tavolini, sedi e quant'altro per consentire lo svolgimento in sicurezza della processione.

In caso di mancato rispetto del divieto, scatterà la revoca dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.