Pronto soccorso del "San Giovanni di Dio", l'Asp a "caccia" di un nuovo primario

Ancora per qualche mese, "per garantire la necessaria continuità assistenziale", Vincenzo Fontana continuerà ad occuparsi del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Fontana è in quiescenza, ma gli è stato, dopo che ha dato la sua disponibilità, conferito un incarico libero professionale.

L'Asp di Agrigento, negli ultimi giorni, ha diramato un nuovo - ennesimo - avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferire un incarico di direzione di struttura complessa, quella del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio appunto. Ad apporre la firma alla deliberazione è stato, naturalmente, il commissario straordinario Mario Zappia. L'azienda sanitaria provinciale, già nell'agosto dello scorso anno, ha chiesto ed ottenuto una deroga all'assessorato regionale alla Salute per l'espletamento di diverse procedure concorsuali di direzione di struttura complessa, tra cui quella della pronto soccorso del presidio ospedaliero di contrada Consolida.

Da mesi e mesi dopo le "traumatiche" dimissioni di Sergio Vaccaro, il punto d'accesso della struttura ospedaliera vive momenti di grande incertezza e caos. Il pronto soccorso del "San Giovanni di Dio" ha circa 50mila accessi l'anno e garantisce, in emergenza, oltre alle prestazioni di pronto soccorso e accettazione, anche funzioni di osservazione temporanea, assicurando interventi diagnostico-terapeutici integrati. E' composto da un'area triage, un'area presa in carico del paziente e un'area di osservazione. L'area di degenza è dotata di 12 posti letto che si relaziona con il dipartimento di emergenza, la direzione medica del presidio ospedaliero e le unità operative. Il direttore della struttura complessa Mcau deve possedere - è stato previsto dal provvedimento dell'Asp - competenze tecnico-professionali inerenti il governo clinico dei pazienti, la gestione tecnica, professionale e scientifica dell'unità operativa, la gestione della leadership e della capacità manageriale, l'indirizzo e il coordinamento nella gestione clinica dei pazienti e l'organizzazione dell'attività di osservazione breve, nonché la revisione dei protocolli e dei percorsi di cura e la pianificazione dei percorsi adeguati per favorire la riduzione del tempo di permanenza nell'area del pronto soccorso e laddove necessario.

Le domande e la documentazione per partecipare alla selezione dell'avviso pubblico dovrà arrivare all'Asp entro il 10 febbraio, a pena di esclusione dal concorso. L'istanza va fatta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.aspag.it.